Груз с контрафактными сигаретами задержали в Псковской области

На юге Псковской области сотрудники таможни задержали грузовик, в котором оказалась партия контрафактных табачных изделий из Белоруссии. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Грузовое авто остановили в Усвятском районе. В документах на груз было обозначено, что перевозится разборная мебель. Однако в машине оказалось около 45 тысяч пачек с сигаретами, общая стоимость которых превысила 2,6 миллиона рублей.

«Табачная продукция и транспортное средство переданы в территориальное подразделение УМВД России по Псковской области для принятия мер в рамках имеющихся полномочий», — отметили в пресс-службе.