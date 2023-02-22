Происшествия 22 февраля 2023, 10:46 Группу торговцев людьми задержали в Кабардино-Балкарии ФСБ задержала в Кабардино-Балкарии участников ОПГ, причастной к торговле людьми РИА «Новости»

Читать 360tv в

Преступную группу, причастную к торговле людьми, задержали в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

По его данным, участники группы согласно распределенным ролям подбирали женщин на территории республики, склоняли их к переезду в одно из зарубежных государств и там «вовлекали в занятие проституцией».

Реклама

ОПГ действовала с 2010 по 2019 год. Ее деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ по Кабардино-Балкарской Республике вместе с ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Всего задержали пять человек.

Реклама

Два дня назад стало известно, что ФСБ поймала группу бывших и действующих сотрудников Почты России и Пенсионного фонда России, которые украли из ПФР более двух миллиардов рублей. Группировка незаконно пересчитывала пенсии жителям Ингушетии, тайно перечисляла средства на счет филиала АО «Почта России» и обналичивала, при этом отчетные документы фальсифицировались. Это продолжалось два года.