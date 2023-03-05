05 марта 2023, 10:21
Группу рыбаков на оторвавшейся льдине начали спасать на Сахалине
МЧС: 18 рыбаков оказались на оторвавшейся льдине на Сахалине
На Сахалине группа рыбаков оказалась отрезанной от суши из-за оторвавшейся льдины. ЧП произошло в районе села Взморье, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, помощь требуется 18 мужчинам.
Информация об отрыве льда с рыбаками от села Стародубского до села Взморье Долинского района поступила спасателям 5 марта по Системе-112.
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По предварительным сведениям, на льду находятся 18 человек. К месту отрыва немедленно выдвинулись специалисты спасательного поста Стародубского и правоохранители. Также на помощь направили лодку и скорую помощь.
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В спасательной операции задействовали в общей сложности 20 человек и 10 единиц техники.
В Telegram-канале МЧС ранее предупреждали, что выход на лед у юго-восточного побережья Сахалина крайне опасен. По информации ведомства, в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина сохраняется угроза отрыва припая.
МЧС РФ
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