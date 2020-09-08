Группу поддержки Ефремова с пенсионеркой-«спецагентом» сняли на видео

Уточняется, что одна из женщин пришла в футболке с фотографией артиста и надписью «Я/мы Ефремов». Помимо прочего, отстаивает невиновность актера пенсионерка-«спецагент». Так прозвали жительницу столицы, которая следила за делом с самого первого заседания.

Суд огласит приговор Ефремову сегодня, 8 сентября. Гособвинение запросило для артиста одиннадцать лет лишения свободы в колонии. Адвокат обвиняемого попросил назначить не связанное с лишением свободы наказание или колонию-поселение.

8 июня актер, двигаясь по Смоленской площади, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставщика Сергея Захарова. Мужчина скончался от полученных травм в реанимации. Экспертиза показала наличие в крови Ефремова алкоголя и наркотиков. Его отправили под домашний арест и начали расследование дела. Во время прений 3 сентября артист признал свою вину. Перед этим два месяца он ее отрицал, утверждая, что ничего не помнит.