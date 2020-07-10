Группу обналичников будут судить в Челябинской области

По данным следствия, подозреваемые в 2012–2016 годах занимались незаконной финансовой деятельностью, не имея лицензии. Они привлекали безналичные средства предприятий и организаций на счета подконтрольных фирм, а затем выдавали клиентам наличные деньги с удержанием вознаграждения.

Доход правонарушителей составил свыше 20 миллионов рублей.