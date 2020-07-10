10 июля 2020, 17:58
Группу обналичников будут судить в Челябинской области
Правоохранители задержали шестерых мужчин. Их подозревают в незаконном обналичивании крупных сумм. Наталья Мамаева, старший помощник прокурора региона, заявила, что уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным следствия, подозреваемые в 2012–2016 годах занимались незаконной финансовой деятельностью, не имея лицензии. Они привлекали безналичные средства предприятий и организаций на счета подконтрольных фирм, а затем выдавали клиентам наличные деньги с удержанием вознаграждения.
Доход правонарушителей составил свыше 20 миллионов рублей.