Происшествия 14 ноября 2022, 17:30 Группу наводчиков из бывших украинских заключенных задержали в Херсонской области Администрация Скадовского района Херсонской области сообщила о задержании наводчиков

Читать 360tv в

Правоохранители Херсонской области задержали группу наводчиков, состоящую из бывших украинских заключенных. Об этом сообщили представители администрации Скадовского района. Их слова процитировали в Telegram-канале ведомства.

Операцию по задержанию провели в около города Алешки. В составе группы выявили выпущенных из украинских тюрем арестантов.

Реклама

«Их задача — выявлять места сосредоточения техники и передавать. Все судимы по 115 статье УК Украины „Убийство“», — сообщили представители администрации.

Реклама

По их словам, заключенных отпустили из тюрьмы примерно за неделю до вывода российских войск из Херсона. Представители ведомства сообщили, что членам группы при освобождении от заключения давали радиостанцию и переправили на левый берег Днепра.

Глава Минобороны России отдал приказ о выводе российских войск из Херсона 9 ноября. Об этом сообщил RT. По его словам, этот маневр обусловлен заботой о безопасности живой силы.