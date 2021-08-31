Группу наркоторговцев поймали на Сахалине

Сотрудники Сахалинской таможни и управления ФСБ задержали группу людей, которые торговали наркотики. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу таможни.

По данным сайта «Дни.ру», у них изъяли восемь килограммов запрещенных препаратов. Их стоимость оценили примерно в 50 миллионов рублей.

«Сотрудники таможни и УФСБ установили группу лиц из молодых людей в возрасте от 19 лет до 21 года, которые заказывали в сети интернет из КНР, а также на материковой части России синтетические наркотики», — уточнили в ведомстве.

По данному происшествию завели восемь уголовных дел.