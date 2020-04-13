Группу мошенников задержали за подделку документов в Забайкалье

По данным следствия, мошенники занимались изготовкой и сбытом поддельных водительских удостоверений, дипломов, аттестатов об образовании, страховых полисов и регистрационных знаков транспортных средств

Предполагается, что организатор и его сообщник следовали четкой схеме. Последний искал потенциальных клиентов по объявлениям в социальных сетях и мессенджерах.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли фальшивые документы и оборудование для их производства в местах проживания задержанных.

Против мошенников возбудили уголовное дело.