Группу мигрантов задержали под Петербургом

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали несколько иностранцев, которые пытались незаконно покинуть границу Российской Федерации. Об этом сообщила «Русская планета».

Беженцы признались, что пытались попасть на территорию Финляндии. Всего удалось задержать 13 человек из стран СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и Арабских Республик. На территорию России они также проникли незаконно.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности. Против одного из мигрантов возбудили уголовное дело по статье «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации».