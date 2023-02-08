Происшествия 08 февраля 2023, 10:22 Группу людей заподозрили в серии дачных краж в Ленобласти

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В Ленинградской области задержали группу из пяти человек, которых заподозрили в серии дачных краж в Гатчинском районе. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

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По данным издания, подозреваемые орудовали в садоводстве «Новинка». Они передвигались на двух иномарках Hyundai Solaris, когда их остановили сотрудники полиции. При осмотре правоохранители нашли украденные вещи и строительные инструменты. Один из задержанных попытался скрыться в лесу, распылив содержимое газового баллончика в лицо патрульному, но у него ничего не вышло. Подозреваемых доставили в отделение полиции.