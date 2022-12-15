Происшествия 15 декабря 2022, 05:30 Группу из 40 человек задержали за попытку прийти на Елисейские Поля с оружием Полиция задержала в Париже 40 человек за попытку прийти на Елисейские Поля с оружием РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали в центре Парижа группу из 40 человек, которые направлялись к Елисейским Полям с оружием, сообщило агентство Agence France-Presse. Многие из них оказались членами движения, близкого к ультраправому.

«Они, очевидно, хотели подраться на Елисейских Полях», — отметил собеседник агентства.

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Францию захлестнула волна беспорядков после победы национальной сборной над командой Марокко в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Пользователи соцсетей делятся видео стычек болельщиков с полицией в Авиньоне, Монпелье и Ницце.

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Футбольные фанаты громко кричали, жгли покрышки, бумагу, взрывали пиротехнику. Полицейским пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы. В общей сложности на улицах французских городов дежурят порядка 20 000 силовиков.

Ранее появилось видео двух горящих автомобилей в городе Монпелье. Полиция безуспешно пытается остановить беспорядки.