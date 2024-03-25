Происшествия 25 марта 2024, 10:41 Группу исполнителей теракта в Crocus City Hall сформировали за несколько недель «Известия»: группу исполнителей теракта в Crocus City Hall создали за 3-4 недели Roman Denisov / Global Look Press

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Вооруженная группа, напавшая на концертный зал Crocus City Hall, не была традиционной террористической ячейкой. Ее сформировали всего за три-четыре недели до атаки. Об этом со ссылкой на эксперта сообщило издание «Известия».

Двое из участников нападения могли получить указания во время своего визита в Турцию, в то время как остальных причастных к атаке привлекли уже во время их пребывания на территории России. По словам эксперта, вербовщики владели специальными психологическими техниками, которые и превратили обычных мужчин в террористов.

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«Это были случайно подобранные исполнители, имеющие крайне низкий уровень интеллекта и критического мышления», — отметил специалист в сфере антитеррористической безопасности.

Источник сообщил, что группа террористов, осуществивших атаку на Crocus City Hall, должна была получить награду в размере 500 тысяч рублей — но не на каждого, как предполагалось раньше, а на всех. Половину, 250 тысяч рублей, сразу перечислили им на банковскую карту.

Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. В здание ворвались несколько вооруженных мужчин, они стреляли в людей в упор, а также подожгли помещение.

По данным Следственного комитета, жертвами стали 137 человек, трое из них — дети. Четверых обвиняемых в теракте арестовали до 22 мая.