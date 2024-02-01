Эксклюзив 01 февраля 2024, 18:54 Группу дрифтеров на ВАЗах задержали на Москве-реке Транспортная полиция задержала на льду Москвы-реки группу дрифтеров на ВАЗах

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Столичные полицейские задержали группу дрифтеров на автомобилях ВАЗ на льду Москвы-реки в районе Новорижского моста. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По информации ведомства, несколько гонщиков на отечественных автомобилях выехали на лед реки в районе Кунцево. Их задержали приехавшие полицейские во время езды вокруг острова Пробойный, где движение и стоянка машин запрещены. Сотрудники полиции составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

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Ранее двух водителей-лихачей привлекли к ответственности после опасного заезда по Кутузовскому проспекту в Москве. Они уже получили несколько десятков штрафов за последний год.