Происшествия 08 августа 2023, 07:44 Группу детей, застрявших на острове Аскольд из-за непогоды, доставили на материк Прокуратура: группу из 17 детей, застрявших на острове Аскольд, доставили в поселок Дунай Прокуратура Приморского края / Telegram

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Юных участников научно-образовательного слета, застрявших на острове Аскольд из-за штормового ветра, доставили на материк, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Они находятся в поселке городского типа Дунай.

Подростков доставили во взаимодействии с сотрудниками краевого управления МЧС и Госинспекцией по маломерным судам. Уточняется, что зампрокурора закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Фокино Тимофей Бекжанов контролирует соблюдение прав несовершеннолетних на месте.

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Группа из 17 детей в возрасте от 12 до 15 лет в сопровождении девяти взрослых, в том числе ученых и краеведов, выехала на остров Аскольд ЗАТО Фокино еще 25 июля. Цели были научно-образовательными. Однако погодные условия ухудшились, и обратный путь по воде пришлось отложить. При этом у группы было достаточно продуктов, воды, медикаментов и топлива. Детей заселили в теплые щитовые домики, выдерживающие штормовую погоду.

Накануне вечером сообщалось, что прокуратура Приморского края начала проверку по факту нахождения группы несовершеннолетних на острове. Надзорное ведомство поставило на контроль обеспечение выезда группы, а также решило оценить законность работы по организации отдыха и досуга подростков. В частности специалисты вознамерились дать оценку безопасности оказываемых услуг и законности перевозки группы по воде.