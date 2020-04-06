    06 апреля 2020, 13:51

    Группу автоугонщиков поймали в Ленобласти

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области правоохранители поймали группу автоугонщиков, которые продавали запчасти от угнанных машин. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    По данным издания, мастерская с угнанными авто находилась под Всеволожском в поселке Воейково. Злоумышленники разбирали похищенные машины на запчасти, а затем продавали их через интернет под видом легального онлайн-магазина.

    Во время рейда стражи правопорядка изъяли подушки безопасности, детские кресла, электронные блоки управления и прочие составляющие авто. Задержан 38-летний подозреваемый. Четверо возможных соучастников доставлены в отдел полиции.