Группу автоугонщиков поймали в Ленобласти

По данным издания, мастерская с угнанными авто находилась под Всеволожском в поселке Воейково. Злоумышленники разбирали похищенные машины на запчасти, а затем продавали их через интернет под видом легального онлайн-магазина.

Во время рейда стражи правопорядка изъяли подушки безопасности, детские кресла, электронные блоки управления и прочие составляющие авто. Задержан 38-летний подозреваемый. Четверо возможных соучастников доставлены в отдел полиции.