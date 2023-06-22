Происшествия 22 июня 2023, 15:33 Группировку судов для поиска батискафа «Титан» увеличили в Атлантике Береговая охрана США: еще 2 судна подключились к поиску батискафа «Титан» YouTube

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В зону спасательной операции по поиску батискафа «Титан» направили еще два судна. Информацию об этом опубликовали в Twitter Береговой охраны США.

По информации NBC, в 14:08 по московскому времени в батискафе должен был закончиться кислород. Поиски аппарата идут с 19 июня.

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Sky News уточнил, что в поисковой операции принимают участие 10 судов. По оценке экспертов, опрошенных телеканалом, одной из ключевых задач пока остается определение точного местонахождения батискафа.

Размеры аппарата очень малы, а глубина, на которой он, предположительно, успел опуститься, — может быть слишком велика. Эти факторы осложняют его обнаружение.

ЧП с батискафом произошло в районе гибели «Титаника». По предварительным данным, на борту «Титана» находятся пять человек. Ранее в Сети публиковали сообщения, что якобы один из членов экипажа вышел на связь, но эти данные оказались фейком.