Происшествия 17 сентября 2023, 12:20 Группировка из 8 украинских боевиков попала в плен на левом берегу Днепра Сальдо: на левом берегу Днепра взяли в плен группировку из 8 украинских боевиков РИА «Новости»

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Российские силы взяли в плен вооруженную группировку из восьми украинских боевиков на левом берегу Днепра. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, такое теперь случается все чаще. Многие из тех, кто принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ, начали понимать, что их жизни для украинских военных начальников и властей этой страны ничего не значат.

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Сальдо отметил, что недавно один из областных военкомов территории, подконтрольной киевскому режиму, рассказывал, что из числа мобилизованных в ряды ВСУ минувшей осенью сейчас в строю остались всего лишь 10%.

«Остальные просто послужили пушечным мясом. Вероятность умереть или стать калекой — 90%», — подчеркнул врио главы Херсонской области.

По его оценке, сдаваться в плен для украинских солдат — реальный выход, чтобы спасти свою жизнь.