Происшествия 26 августа 2023, 07:57 Группа украинцев напала на поляков после их отказа скандировать нацистские лозунги WolnośćTV: группа украинцев избила поляков за отказ кричать лозунги Unsplash

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Группа украинцев совершила нападение в Варшаве на нескольких поляков и избила их из-за отказа кричать нацистские лозунги. Об этом сообщил канал WolnośćTV.

Жители Польши отказались выполнять требования украинцев. В результате происшествия нескольких человек госпитализировали.

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«Вечером после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах в Варшаве группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков, заставив их скандировать „Слава Украине“, — отметил канал.

Сотрудники столичной полиции прибыли на место происшествия, но не стали задерживать украинцев.

Ранее толпа польских фанатов избила украинцев в городе Каменец-Зомбковицки. Футбольные болельщики вооружились битами, клюшками, палками и мачете. После побоев они обокрали украинцев.