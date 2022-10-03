Группа туристов с детьми пропала во время похода в Сочи | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 10:04 Поделиться Telegram

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Viber Группа туристов с детьми пропала во время похода в Сочи МЧС заявило о пропаже группы туристов с детьми в Сочи unsplash

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Группа туристов с детьми пропала во время похода в Сочи. Об этом сообщили в Telegram-канале Zvezdanews со ссылкой на заявление МЧС.

Представители ведомства узнали о походе туристов из сообщения женщины. Она рассказала, что ее муж с другом и тремя детьми отправились в поход в район Ажека. Обратно они планировали вернуться 2-3 октября. Однако на связь туристы не выходили с воскресенья. Также не удалось связаться с руководителем группы.

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Представители МЧС отправились к главной точке маршрута. По прибытии на место спасатели выяснили, что группа так и не дошла до нужной цели.

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Недавно ночью в месте маршрута был сильный дождь. Текущее нахождение пропавших туристов пока выясняют. Также в МЧС уточнили, что группа не была официально зарегистрирована.

Спасатели ищут пропавших вдоль реки Ац. Также представители экстренных служб тщательно изучают окрестности запланированного маршрута: они обследуют близлежащие турстоянки и возможные места пребывания группы.

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