Происшествия 12 августа 2023, 07:27 Группа туристов оказалась под камнепадом в горах Кабардино-Балкарии, есть пострадавшие МЧС: пятеро туристов попали под камнепад в КБР Пресс-служба МЧС

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Группа из пяти туристов попала под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики. По предварительным данным главного управления МЧС по КБР, есть пострадавшие.

Сообщение о происшествии поступило сегодня в 06:00. Сообщалось, что туристы находятся в районе альплагеря «Безенги» (судейские ночевки) на высоте 3,5 тысячи метров. Шестеро представителей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России выдвинулись на место. Не исключено, что спасатели применят авиацию — этот вопрос решается.

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Информация о происшествии уточняется.

Ранее, 7 августа, что группа из 17 подростков и девяти взрослых застряла на острове Аскольд из-за непогоды. Они приехали туда с научно-образовательными целями, а обратный путь пришлось отложить из-за ухудшения погодных условий. Историей заинтересовалась прокуратура Приморского края — она начала проверку, поставила на контроль обеспечение выезда группы и вознамерилось оценить законность работы по организации отдыха подростков. Группу доставили на материк с участием спасателей.