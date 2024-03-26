Происшествия 26 марта 2024, 19:03 Группа «Плаксы» опровергла сообщения об убийстве солиста Группа «Плаксы» заявила о естественной причине смерти солиста Якухина Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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Панк-группа «Плаксы» опровергла сообщения, что смерть солиста Павла Якухина носит криминальный характер. Заявление опубликовали на официальной странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее появилась информация, что Якухина избили в микрорайоне Купавна городского округа Балашиха молодые люди в черных капюшонах, из-за чего солист умер спустя два дня в реанимации.

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«По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом», — написали музыканты.

Кроме участия в панк-группе, Якухин более 20 лет проработал в пожарной службе, за что был отмечен служебными наградами.

Прощание с музыкантом пройдет в среду, 27 марта, в 11:30 в храме на территории Пуршевского кладбища.