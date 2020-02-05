Группа неизвестных ограбила подростков в центре Екатеринбурга

«Мой 15-летний сын с двумя девушками на выходе из „Пассажа“ (торговый цент в Екатеринбурге — прим. ред.) задел молодого человека лет 18-19 кавказской внешности. Тот сразу остановился, мол „плечи сильно широкие?“», — поделилась женщина.

По ее словам, к задиристому парню присоединились еще пять-шесть человек. Подростку вместе с девушками удалось забежать в соседний торговый центр, но когда они вышли обратно, хулиганы уже поджидали их.

«У сына отняли наушники, у девочек деньги», — подытожила собеседница информагентства.

Оказалось, что ее сын знает других подростков, которых также ограбили члены этой банды. Глава пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых заверил, что после обращения женщины стражи правопорядка поедут вместе с потерпевшими к торговому центру, где произошло ограбление.