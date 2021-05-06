Группа неизвестных молодых людей напала на прохожих в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге участились случаи нападения на прохожих на улицах города. Потерпевшие и свидетели рассказывают о группе из трех молодых людей, которые нападают и избивают случайных прохожих. Все зафиксированные случаи нападения происходили в районе улиц Красноармейская — Малышева — Луначарского — Энгельса.

Как сообщает tagilcity.ru, последний потерпевший, на которого злоумышленники напали вечером 4 мая, попал в больницу. Он уверяет, что не помнит лиц молодых людей, которые напали на него.

Другой пострадавший опознал напавших на него хулиганов в троице, которая запугивала прохожих у ТЦ «Антей», — видеозапись с происходящим опубликовал общественник Дмитрий Москвин в конце апреля. Молодой человек рассказал журналистам, что примерно неделю назад на него напали неизвестные на перекрестке улиц Энгельса и Белинского примерно в час ночи. Екатеринбуржец не стал обращаться в полицию, так как посчитал нанесенные ему травмы незначительными.

На данный момент известно про три случая нападения на случайных прохожих. УМВД России по Екатеринбургу выясняет, все ли нападения, произошедшие в последнее время, — дело рук одной банды хулиганов, и устанавливает личности правонарушителей.