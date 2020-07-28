Группа мужчин пойдет под суд за двойное убийство в Ростове-на-Дону

В апреле прошлого года четверо мужчин избили 48-летнего знакомого ногами и металлическими стульями в баре, где вместе выпивали. Позже они увезли пострадавшего на дачу, где и убили. Днем позже они нашли свидетеля преступления, также избили, а после закопали живьем. Мужчина умер от удушья.

Также злоумышленники насильно удерживали сожительницу одного из погибших и отобрали мотоцикл Kawasaki и иномарку Mersedes S600 4 MATIC.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Обвиняемые находятся под стражей.