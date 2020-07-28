28 июля 2020, 18:42
Группа мужчин пойдет под суд за двойное убийство в Ростове-на-Дону
СУ СК РФ по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы мужчин, которые убили своего друга, а также живьем закопали свидетеля преступления. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.
В апреле прошлого года четверо мужчин избили 48-летнего знакомого ногами и металлическими стульями в баре, где вместе выпивали. Позже они увезли пострадавшего на дачу, где и убили. Днем позже они нашли свидетеля преступления, также избили, а после закопали живьем. Мужчина умер от удушья.
Также злоумышленники насильно удерживали сожительницу одного из погибших и отобрали мотоцикл Kawasaki и иномарку Mersedes S600 4 MATIC.
Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Обвиняемые находятся под стражей.