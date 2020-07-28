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    28 июля 2020, 18:42

    Группа мужчин пойдет под суд за двойное убийство в Ростове-на-Дону

    Редакция сайта 360°

    СУ СК РФ по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении группы мужчин, которые убили своего друга, а также живьем закопали свидетеля преступления. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru.

    В апреле прошлого года четверо мужчин избили 48-летнего знакомого ногами и металлическими стульями в баре, где вместе выпивали. Позже они увезли пострадавшего на дачу, где и убили. Днем позже они нашли свидетеля преступления, также избили, а после закопали живьем. Мужчина умер от удушья.

    Также злоумышленники насильно удерживали сожительницу одного из погибших и отобрали мотоцикл Kawasaki и иномарку Mersedes S600 4 MATIC.

    Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям. Обвиняемые находятся под стражей.

    Новости SMI.FM