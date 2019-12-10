Группа мужчин избила девушку в центре Петербурга. Им не понравилась ее внешность

По словам собеседницы издания, все произошло вечером, около 22:00. К шедшим по улице подругам сзади подошла компания неизвестных мужчин, которым не понравился внешний вид девушек.

«Начались обзывания типа: „Вы что, лесбиянки?“ Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ход», — поделилась подруга пострадавшей.

По словам Алины, ей удалось забежать в кофейню, где она попыталась вызвать охрану, но не успела. Ее подруга Екатерина хотела достать перцовый баллончик, но один из мужчин ударил ее по лицу. Девушка не выдержала и побежала за обидчиком, «чтобы узнать, зачем они такое делают».

В итоге семеро мужчин сначала ее сильно избили, а после убежали, утверждает подруга пострадавшей. Прибывшие на место медики госпитализировали девушку. На следующий день ее выписали домой.

Источник фото: twitter.com/cell__lupus

В социальных сетях появилась фотография пострадавшей со справкой. Врачи диагностировали у Екатерины сотрясение мозга без травматических изменений. По словам подруги, врачи зашили ей губу. В ближайшее время девушки намерены обратиться в полицию.