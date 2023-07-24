Происшествия 24 июля 2023, 23:11 Группа московских школьников пропала на Кольском полуострове «Интерфакс»: 12 московских школьников и два инструктора пропали на Кольском полуострове Freepik

Читать 360tv в

Группа школьников из Москвы отправилась в поход на байдарках на Кольский полуостров и пропала. Об этом «Интерфаксу» сообщили в экстренных службах.

По данным издания, 12 школьников и два инструктора отправилась на байдарках в район Териберки. Группа не вышла на связь в установленное время, их местонахождение неизвестно. На поиски выдвинулись спасатели.

Реклама

Позже «Аргументы и Факты — Мурманск»сообщили, что школьники все же вышли на связь со спасателями. При регистрации маршрута тургруппа указывает день выхода на связь, но в нужное время ребята не смогли связаться с МЧС, в локации не было сети.

Согласно заявке, московские школьники намерены пройти по маршруту: Новая Титовка — губа Кутовая — губа Большая Волокавая — губа Вайда — губа Зубовская — мыс Городецкий — бухта малая Калиновая — мыс Ворий — губа Лодейная, окончание маршрута спланировано в поселке Ретинское.