Происшествия 23 декабря 2022, 18:00 Группа из 20 человек попала в снежную бурю в Приморье

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В Приморском крае 20 человек попали в снежную бурю на Тимофеевском перевале около поселка Ольга. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com.

В пресс-службе ДРСК рассказали, что на помощь людям отправили энергетиков.

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«Из-за огромного количества выпавшего снега этот участок оказался полностью отрезанным, возможность проезда автомобилей отсутствовала», — говорится в сообщении ведомства.

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Энергетики вызволили из снежной бури персонал скорой помощи и пожарных, а также жителей, которые доставляли хлеб в села Моряк-Рыболов, Листевнное, Милоградово.