17 февраля 2023, 18:03
Группа итальянских наркодиллеров попыталась скрыть кокаин в пармезане
Сотрудники итальянской полиции задержали группу наркодилеров, которые попытались скрыть вещества в головках пармезана. Таким образом злоумышленники хотели провести 125 килограммов кокаина. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу итальянской Финансовой гвардии.
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С помощью подобного ухищрения злоумышленники планировали заработать порядка 20 миллионов евро. Вещества они привезли из Нидерландов. Наркотики хотели распространить в центре и на юге Италии.
Наркотики
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