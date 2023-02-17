Происшествия 17 февраля 2023, 18:03 Группа итальянских наркодиллеров попыталась скрыть кокаин в пармезане

Читать 360tv в

Сотрудники итальянской полиции задержали группу наркодилеров, которые попытались скрыть вещества в головках пармезана. Таким образом злоумышленники хотели провести 125 килограммов кокаина. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу итальянской Финансовой гвардии.

Реклама

С помощью подобного ухищрения злоумышленники планировали заработать порядка 20 миллионов евро. Вещества они привезли из Нидерландов. Наркотики хотели распространить в центре и на юге Италии.