Происшествия 07 августа 2023, 12:10 Группа детей застряла на необитаемом острове в Приморье Власти Приморья сообщили о застрявшей на необитаемом острове Аскольд группе детей Министерство ГОЧС Приморья

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Принимавшие участие в молодежном научно-образовательном слете 17 детей на протяжении двух дней не смогли покинуть необитаемый остров Аскольд в Приморском крае. Выезду помешала плохая погода. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Организаторы слета попросили родителей не поддаваться панике. Вместе с детьми на острове находятся взрослые, подготовленные к нештатным ситуациям. Среди них ученые и краеведы.

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«У детей есть вода, недельный запас продуктов на 50 человек, медикаменты. Дети заселены в щитовые теплые домики, которые выдерживают условия штормовой погоды», — говорится в сообщении. Запасов топлива в лагере хватит на неделю. Кроме того, есть два генератора.

По прогнозам синоптиков, погода на море успокоится в ближайший вторник, 8 августа. Мешающие катеру подойти к острову волны уйдут. Судно, которое вывезет участников слета прибудет в 11:00

Молодежные научно-образовательные слеты на острове Аскольд проводятся в Приморском крае третий год подряд при поддержке Дальневосточного отделения Российской академии наук, Межрегионального фонда поддержки молодежных инициатив «Татьянин день — Приморье» и Владивостокской епархии. Остров, куда привозят детей, расположен в заливе Петра Великого в 50 километрах от Владивостока и в 40 километрах от Находки.