Группа бомжей ранила мужчину около станции метро в Петербурге

По данным издания, на мужчину напали в минувшую пятницу около станции метро «Владимирская». После госпитализации пострадавшему диагностировали проникающую колото-резаную рану. Медики оценивают его состояние как тяжелое. По словам потерпевшего, его ранили несколько незнакомцев, у которых, как и у него самого, нет определенного места жительства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.