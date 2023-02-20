Происшествия 20 февраля 2023, 08:38 Грунт сошел на федеральной дороге под Сочи МЧС сообщило о сходе грунта на 70-м километре трассы А-147 Джубга — Сочи Пресс-центр - ФКУ Упрдор «Черноморье»

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Сход грунта произошел ночью на 70-м километре федеральной автодороги А-147 Джубга — Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Краснодарскому краю. Грунт сошел на территорию частного домовладения.

По уточненным данным, сход грунта зафиксировали на протяжении около 20 метров по адресу: Туапсинский район, поселок Дедеркой, переулок Совхозный. Информация о случившемся поступила спасателям в 00:30. На место происшествия сразу направили все экстренные службы, там выставили дорожные знаки и ограждение, полицейские организовали реверсивное движение транспорта.

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Сегодня на месте происшествия проведут обследование. Известно, что дом не пострадал, системы жизнеобеспечения не нарушены.

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К ликвидации последствий схода грязе-каменной массы привлекли 10 спасателей и пять спецмашин (в том числе от МЧС — трех спасателей и одну единицу техники).