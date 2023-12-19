Происшествия 19 декабря 2023, 19:16 Грунт провалился на северо-востоке Москвы Провал грунта произошел на улице Декабристов в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Большой провал грунта образовался на проезжей части на улице Декабристов на северо-востоке Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости».

По информации источника, площадь провала составила порядка четырех квадратных метров, а его глубина — 1,3 метра.

Реклама

На данный момент место происшествия огородили. Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

В начале ноября автобус провалился колесом под асфальт на юго-востоке Москвы. Причина провалов на дорогах Москвы — особенности грунта.