Грунт обвалился на юго-западе Москвы, 5 человек пострадали

ЧП произошло на юго-западе Москвы. При обвале грунта пять человек пострадали, сообщила в своем Telegram-канале Госавтоинспекция города и опубликовала фото с места.

«По предварительным данным во время движения автомобиля „газель“ по улице Каховка, в районе дома 37, корпус 1, произошел провал грунта. В результате происшествия пострадали пять пассажиров автомобиля „газель“», — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. У них зафиксировали травмы различной степени тяжести. При этом уточняется, что водитель не пострадал.

Из-за ДТП движение по двум крайним правым полосам в центр ограничили. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Они регулируют движение. Также на месте находятся оперативные службы столицы.