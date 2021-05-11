Грудной ребенок пострадал в аварии в Приморье

В Находке завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая попала в серьезную аварию. Дело возбудили по факту причинения тяжкого вреда здоровью ее грудного ребенка.

Как сообщило издание Vostokmedia, ДТП случилось в районе улицы Молодежной. Местная жительница, 45-летняя многодетная мать, передвигалась на Toyota Rav 4. На заднем сиденье в специальном кресле находился ее сын. Женщина-водитель не пропустила автомобиль Toyota Aqua, который двигался по главной дороге.

В ДТП ребенок получил закрытый перелом теменной кости и ушиб головного мозга. Эти травмы представляют угрозу для жизни.

В отношении виновницы аварии возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее женщина неоднократно привлекалась к ответственности за нарушение скоростного режима. Сейчас ей грозит до двух лет тюрьмы.