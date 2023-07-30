Происшествия 30 июля 2023, 17:56 Младенец погиб на затонувшей лодке в Чувашии МЧС: младенец погиб на затонувшей лодке в Чувашии, ищут еще одного ребенка и взрослого Фото: МЧС Чувашии

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Младенец погиб при затоплении моторной лодки на Волге в Чувашии во время шторма 29 июля. Спасатели продолжают поиск 34-летнего судоводителя и его восьмилетнего пассажира. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Чувашской республике.

Судно перевернулось 29 июля около 20:30. На борту лодки находились 10 пассажиров, в том числе шесть детей, хотя она была рассчитана на пять человек. По предварительным данным, лодочный двигатель заглох, когда катер шел от острова Амоксар к деревни Адылъял Чебоксарского округа.

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Из-за шквалистого ветра поднялись сильные волны, они перевернули лодку. Люди оказались в воде, а спасательные жилеты были только у половины пассажиров. На помощь пострадавшим отправились сотрудники МЧС и местные рыбаки. Вытащить из воды удалось восьмерых, шестимесячный младенец был мертв. Еще одного ребенка и взрослого ищут.

Фото: МЧС Чувашии Фото: МЧС Чувашии Фото: МЧС Чувашии Фото: МЧС Чувашии Фото: МЧС Чувашии

По данным Гидрометцентра Чувашии, в течение суток в республике сохранятся неблагоприятные метеоявления. Ожидаются ливни и грозы, ветер может усилиться до 16-21 метра в секунду.

В МЧС жителям напомнили, что перед выходом на воду необходимо уточнять прогноз погоды. При сильных волнах на акватории от поездки следует и вовсе воздержаться.

«Если на водоеме „гуляет“ высокая волна или лодка неустойчива, лучше не отходить далеко от берега», — предупредили спасатели.

В любом случае, необходимо предупреждать знакомых о маршруте движения, предполагаемом месте нахождения, также важно брать с собой устройства связи.

Заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Чувашии Валерий Алексеев напомнил судовладельцам, что катера, лодки нельзя перегружать. Суда должны быть исправны и оснащены аварийно-спасательным имуществом.

Ранее стало известно, что десять человек погибли, почти 80 пострадали из-за урагана в Поволжье. Спасатели продолжают ликвидировать последствия стихии в республике Марий Эл, где на палатки с людьми рухнули деревья.