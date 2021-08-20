Грубо высадившего москвичку с детьми таксиста отстранили от работы

Московский таксист поплатился за грубое обращение с пассажиркой, которая ехала с детьми. По решению суда водитель остался без работы. Об этом сообщил столичный дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что женщина с сестрой и двумя детьми четырех и семи лет вызвала такси, указав, что ей нужно детское кресло. Когда пассажиры сели в машину, водитель сорвался с места, не дождавшись, пока детей пристегнут. В ответ на замечание о неадекватном вождении таксист выгнал пассажиров, не доехав до конца маршрута.

Москвичка написала жалобу в Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). В ходе проверки выяснилось, что у таксиста нет необходимого для работы стажа и нужного водительского удостоверения. Кроме того, за ним числится нарушение правил дорожного движения, за которое его уже лишали прав. МАДИ направила иск в суд, который запретил таксисту работать.