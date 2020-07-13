Грозы, ураганы и наводнения обрушатся на Челябинскую область

Грозы, ураганы, град и наводнения обрушатся на южные и горные районы Челябинской области в понедельник, 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные местных синоптиков.

«Повышается вероятность возникновения ЧС. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв ЛЭП, вал деревьев», — уточнили сотрудники ведомства. Ожидается шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду. Помимо прочего, возможны серьезные подъемы уровня воды на реках. Жителей области предупредили о вероятных подтоплениях низменной местности в населенных пунктах, информирует сайт Ura.ru. В зону опасности включены побережья озер Тургояк, Кисегач и Еловое в горнозаводской местности. На юге региона в настоящий момент введен режим чрезвычайной ситуации по причине засухи, которая вызвана аномальной жарой.