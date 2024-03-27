Происшествия 27 марта 2024, 00:53 «Грозят отрезать уши». Адвокаты предполагаемых террористов начали получать угрозы Правозащитник Меркачева: адвокаты обвиняемых в теракте начали получать угрозы РИА «Новости»

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Государственные адвокаты, назначенные защищать обвиняемых в совершении теракта в Crocus City Hall, начали получать угрозы. Неизвестные требуют от них отказаться от участия в процессе. Об этом написала член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«В противном случае грозят „отрезать уши“ и расправиться другими жуткими способами с ними и их семьями. Ситуация настолько серьезная, что требует вмешательства правоохранителей», — уточнила правозащитник.

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Меркачева напомнила, что адвоката нельзя ассоциировать с обвиняемым или считать его пособником. Согласно документу ООН «Основные положения о роли адвокатов», защитники не должен идентифицироваться с их клиентами.

Нападение на Crocus City Hall произошло в пятницу, 22 марта. Террористы с оружием ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути, после чего подожгли здание. Злоумышленники попытались скрыться, но их задержали по горячим следам в Брянской области по дороге к границе с Украиной. На суде четырем подозреваемым назначили государственных защитников. Частные адвокаты не захотели представлять их интересы.