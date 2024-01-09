Происшествия 09 января 2024, 11:48 Грозящий «Мутабору» закрытием протокол рассмотрят в суде 10 января РИА «Новости»

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Лефортовский суд Москвы 10 января рассмотрит протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на скандальной «голой» вечеринке в клубе «Мутабор», сообщило РИА «Новости». Заведение могут закрыть на 90 суток.

Заседание было назначено на первый рабочий день года, однако его перенесли по просьбе представителя клуба, который попросил больше времени для изучения материалов дела.

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Известно, что протокол составил Роспотребнадзор на основании чека о покупке пива и медкарты инфекционного больного. Других подробностей нет. Ответчиком выступает ООО «Арт центр». Санкция для юрлица по статье 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) — штраф до 50 тысяч рублей либо временное приостановление деятельности.

Ранее Российское авторское общество решило взыскать с «Мутабора» 537 тысяч рублей. Основания для подачи иска в картотеке не указываются. Его подали еще в декабре.