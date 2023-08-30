Происшествия 30 августа 2023, 19:08 Грозившегося взорвать гранату дезертира нашли мертвым в СИЗО Уфы Baza: угрожавший взорвать гранату на трассе в Башкирии дезертир покончил с собой РИА «Новости»

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Угрожавший взорвать гранату в Башкирии и сдавшийся после переговоров с главой региона Радием Хабировым дезертир совершил самоубийство. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Сегодня Ильдар покончил с собой», — сообщил источник.

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По данным канала, это произошло в СИЗО-1, расположенном в Уфе.

В начале августа дезертир смог сбежать во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу. Он должен был предстать перед судом по статье за оставление части.

Мужчина добрался до Нагаевского шоссе, где достал гранату и начал угрожать взрывом. В Сети появилось видео с перекрытой трассы.

Позже он потребовал привезти на переговоры главу Башкирии Радия Хабирова. После диалога с ним военнослужащий решил сдаться. В интернет выложили ролик с их разговором. Правоохранители арестовали дезертира. Через несколько дней уфимский суд арестовал мужчину на два месяца.