Бывшая одноклассница устроившего стрельбу в Пермском университете рассказала, что он грозился устроить расстрел еще во время учебы в школе. Об этом Дарья сообщила РЕН ТВ.

По словам девушки, когда напавший на вуз в Перми еще учился в школе, то однажды схлестнулся с учительницей на уроке. Причиной стала плохая оценка, которая вывела молодого человека из себя.

«И он ей просто говорит напрямую: «Я когда-нибудь куплю оружие, я вас всех ***** расстреляю», — сказала бывшая одноклассница стрелка.

Дарья призналась, что только после всего произошедшего она вспомнила его слова.

«Никто ведь его слова всерьез не воспринимал», — отметила она.

Другие одноклассники стрелка ранее рассказали «360», что во время учебы в школе он казался им спокойным и адекватным.

Стрельбу в ПГНИУ устроил, предположительно, один из студентов вуза. Трагедия произошла утром в понедельник, 20 сентября. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен. СМИ сообщили, что он скончался в больнице.

В Перми 21 сентября объявили днем траура.