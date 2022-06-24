Гроза спровоцировала пожар площадью более 600 гектаров в Алтайском крае

Пожар на площади более чем в 600 гектаров произошел в Угловском районе Алтайского края. Его причиной стала молния, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды и экологии региона.

Пожарные службы сдерживают природный пожар вблизи села Лаптев Лог, отметили в ведомстве.

«Общая площадь пожара составляет более 600 гектаров, из которых 553 гектара — гослесфонд. Лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве возник вчера, 22 июня. Причина — грозовой разряд», — привело агентство сообщение пресс-службы.

Источник фото: «Инцидент Барнаул»/«ВКонтакте»

Локализовать пожар удалось к утру, 23 июня. Однако в районе обеда огонь стал полыхать с новой силой.

«На месте работает 50 единиц техники, 80 человек лесной пожарной охраны. С воздуха в координации сил и средств помогает вертолет», — уточнили в ведомстве.

Распространению пожара способствовал четвертый класс пожарной опасности, высокая температура и сильный ветер.

Для эвакуации населения в селе подготовили автобусы, отметил глава Угловского района Валерий Шефер. При необходимости людей перевезут в пункт временного размещения в селе Топольное.

По данным МЧС, пострадавших при пожаре нет, огонь не несет угрозы селу.