31 октября 2022, 17:20
Гроссмейстера Карпова госпитализировали после отравления этанолом — источник
Источник «360»: гроссмейстера Карпова госпитализировали с отравлением этанолом
Гроссмейстера Анатолия Карпова госпитализировали с токсическим отравлением этанолом, сообщил источник «360». По его данным, слухи о нападении на шахматиста недостоверны.
Собеседник канала добавил, что все случилось в 00:22 29 октября.
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Ранее в СМИ просочилась информация о том, что известного шахматиста обнаружили без сознания прямо у здания Госдумы в Москве. Он попал в реанимацию. По данным «Московского комсомольца», сначала шахматиста отправили в 13-ю городскую больницу, но из-за тяжелого состояния позже перевезли в институт Склифосовского.
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В Федерации шахмат тоже усомнились в достоверности данных о нападении на Карпова.
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