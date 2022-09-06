Громкое открытие. Мост в Конго рухнул в момент разрезания красной ленточки | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 17:00)

Громкое открытие. Мост в Конго рухнул в момент разрезания красной ленточки

Видео: мост в Конго обрушился прямо во время открытия

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Власти Конго построили мост через небольшую речку, но запустить не смогли. Прямо в момент перерезания символической красной ленты он сломался под весом гостей. Видео обрушения попало в интернет.

Переход длиной не больше пары десятков метров соединил берега узкой речки. Две перекладины и листы металла не выдержали веса участников церемонии. Мужчина в деловом костюме, рабочий в светоотражающем жилете и еще несколько человек стояли на мосту и перерезали ленту, когда он переломился.

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На открытии собрались местные жители. Судя по звукам, некоторые привели с собой коз. Когда конструкция обрушилась, они помогли гостям перепрыгнуть на землю. Некоторые упали вместе с мостом, но, судя по всему, не пострадали — высота всего пару метров. Последними с моста сошли люди в форме цвета хаки с бутылкой шампанского в руках.

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Зимой в одном из домов города Емва в Республике Коми обрушился пол. Четыре женщины вошли в ванную комнату и упали на уровень ниже, но не получили серьезных травм. RT показал видео с места ЧП. Оказалось, пол сделали из пенопласта. Делом заинтересовалась прокуратура.

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