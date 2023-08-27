Происшествия 27 августа 2023, 18:27 «Громко падают». Симоньян рассказала о двух сбитых у ее дома беспилотниках Редактор RT Симоньян заявила о втором за неделю дроне, сбитом около ее дома Правительство США

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что неподалеку от ее дома упал уже второй за неделю украинский беспилотник. Она выступила в прямом эфире телеканала «Россия-1».

«Громко падает, хочу я вам сказать. В полчетвертого просыпаешься, только успев заснуть», — сообщила Симоньян.

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Журналистка добавила, что запуски украинских БПЛА, в том числе по комплексу «Москва-Сити», имели «типический творческий почерк».

По ее мнению, украинские военные безуспешно пытаются запугать население России с помощью атак дронов. Они стремятся устроить «показательный ужас, желательно размаха 11 сентября». Симоньян указала на то, что теракты приведут к обратному эффекту: россияне только еще больше захотят дать отпор Украине.

В июле стало известно о том, что на Симоньян готовилось покушение. ФСБ задержала подозреваемых. Недавно в деле появился новый фигурант: по предварительным данным следствия, злоумышленники использовали для организации преступлений несовершеннолетнюю девушку.