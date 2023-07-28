Эксклюзив 28 июля 2023, 17:04 Громкий звук и серый дым. Житель Таганрога раскрыл подробности взрыва в городе Житель Таганрога сообщил, что взрыв прогремел в исторической части города rawpixel.com / Pxhere

Читать 360tv в

Взрыв в Таганроге прогремел в исторической части города. Подробности происшествия раскрыл «360» местный житель Дмитрий.

«Я посмотрел в окно и увидел в стороне исторической части города дым, на уровне облаков, на уровне неба, — серый дым. Я слышал один взрыв громкий, очень громкий, и все», — рассказал мужчина.

Реклама

Дмитрий сообщил, что стекла у него дома целые, только сработала автомобильная сигнализация. Дым, повисший в небе, испарился за минуту, сказал житель Таганрога.

Мужчина добавил, что в районе взрыва находятся трамвайные пути. Неподалеку на Греческой улице, где спуск к морю, располагается здание ФСБ, отметил Дмитрий.

По данным Shot, после взрыва люди находятся под завалами в ресторане «Чехов сад». Появилась информация о 12 пострадавших. Официальные сведения о происшествии и его причинах пока не поступали.