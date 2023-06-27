27 июня 2023, 22:34
Громкий взрыв прозвучал в Запорожье
Рогов сообщил о громком и объемном взрыве в городе Запорожье
В городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима, прогремел громкий и объемный взрыв. Об этом в Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Председатель движения написал, что взрыв был объемным.
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Позже появились подробности. В областном центре прозвучало два взрыва, сообщил Рогов. В ближайшем пригороде Запорожья прогремело не менее пяти взрывов, написал чиновник спустя девять минут после первого сообщения о громких взрывах.
Ранее стало известно, что власти Украины намерены переименовать город Запорожье под предлогом отсылки к «российской имперской политике». Украинская Нацкомиссия по стандартам государственного языка призвала обосновать «целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое» в срок до полугода.
Взрывы
Запорожье
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