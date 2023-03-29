Происшествия 29 марта 2023, 13:55 Громкий хлопок в Ростовской области связали с пролетом самолета Губернатор Ростовской области Голубев объяснил громкий хлопок работой авиации РИА «Новости»

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Власти Ростовской области опровергли взрыв в регионе. Громкий хлопок, который услышали 29 марта, исходил от самолета, объявил в своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

Он призвал сохранять спокойствие и заявил, что в небе над Ростовом работала авиация. По словам главы региона, хлопок раздался из-за особенностей пролетавшего самолета.

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«Громкий хлопок был слышен при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета», — написал губернатор.

Глава администрации Батайска Роман Волошин, где тоже услышали грохот, подтвердил отсутствие повода для беспокойства. По его словам, чрезвычайных ситуаций в городе днем не зафиксировали.

Необычный звук, похожий на взрыв, услышали в центре Батайска, в Западном и Азовском районах Ростова-на-Дону, сообщил сайт rostov.aif.ru. Он прогремел так сильно, что сработала сигнализация на машинах.