Эксклюзив 09 января 2024, 15:34 «Громкий хлопок, пахнет порохом». Орловцы — о падении беспилотников на объект ТЭК Жительница Орла — о падении БПЛА: в 14:35 раздался сильный хлопок

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Две жительницы Орла сообщили «360», что слышали грохот при падении беспилотников в городе. Одна из собеседниц уточнила, что в воздухе запахло порохом.

«Мы живем за [многофункциональным комплексом] „Гринн“, в сторону [деревни] Гать. <…> В 14:35 был сильный хлопок. На улице пахнет порохом», — рассказала местная жительница.

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Другая горожанка добавила, что раздались «громкие грохоты».

«Слышно в [селе] Лаврове», — уточнила она.

СМИ написали, что дрон-камикадзе влетел в резервуар на нефтебазе в Орле. Губернатор Андрей Клычков рассказал, что два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса. Возник пожар, но его удалось быстро потушить. На месте работают представители экстренных служб.

Официальных сведений о пострадавших не поступало — глава региона написал лишь, что на месте происшествия «оказывается необходимая помощь». По данным Telegram-канала «112», два человека получили порезы от разбитого стекла.