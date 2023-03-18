Происшествия 18 марта 2023, 10:23 Громкие звуки в Севастополе объяснили плановыми стрельбами на полигоне Губернатор Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учениями на полигоне РИА «Новости»

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Громкие звуки жители Севастополя слышали из-за плановых учений, которые провели на полигонах. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Вижу сообщения о громких звуках. На одном из полигонов идет учебная стрельба. <…> В городе все спокойно», — написал Развожаев.

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Он уточнил, что учебная стрельба велась в том числе и из гранатометов.

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Ранее в соцсетях жители Севастополя рассказали, что слышали громкие звуки взрывов и выстрелов.

Ранее силы ПВО в Севастополе сбили украинский беспилотник в районе Балаклавской теплоэлектростанции. Энергообъект не получил повреждений и продолжил работу в штатном режиме.

В пятницу, 17 марта, президент России Владимир Путин, выступая на совещании по вопросам социально-экономического развития полуострова и Севастополя, пообещал принять все меры для безопасности Крыма.